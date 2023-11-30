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Акутин Сергей Порфирьевич

Место рождения

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.08.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911 ст.

Отец: Акутин Порфирий Трофимович

Мать: Акутина Матрёна Филипповна

Большая Чесноковка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Запись №-180м
Крещение
30.08.1911 ст.
Самара, Самара, Самарская область
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