Акутин Сергей Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1911 ст.
Запись №-180м
Крещение
30.08.1911 ст.
Самара, Самара, Самарская область
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