(Колесник) Татьяна
Место рожденияс. Хейловщина, Чернухинский район, Полтавская область
Дата рождения01.06.1956
Дата смерти11.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1956
Отец: Колесник Иван
Мать: Колесник Екатерина
с. Хейловщина, Чернухинский район, Полтавская область
Смерть
11.04.1974
д. Александровка, Чернухинский район, Полтавская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Александровка, Чернухинский район, Полтавская область