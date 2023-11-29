(Колесник) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Колесник) Татьяна

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Место рождения

с. Хейловщина, Чернухинский район, Полтавская область

Дата рождения

01.06.1956

Дата смерти

11.04.1974

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1956

Отец: Колесник Иван

Мать: Колесник Екатерина

с. Хейловщина, Чернухинский район, Полтавская область
Смерть
11.04.1974
д. Александровка, Чернухинский район, Полтавская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д. Александровка, Чернухинский район, Полтавская область
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