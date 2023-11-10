Охват (Офат) Кондрат Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Охват Кирила Григорьевич
Мать: Офат Агафия Пархомовна
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: не указана
Великомихайловская волость Александровский уезд Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охват Гавриил Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно