Охват (Офат) Кондрат Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охват (Офат) Кондрат Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Охват Кирила Григорьевич

Мать: Офат Агафия Пархомовна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Охват Марк Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Великомихайловская волость Александровский уезд Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охват Гавриил Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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