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Богданова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1917

Дата смерти

24.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1917

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванова Мария

Рождение ребёнка
31.01.1942

Сын: Богданов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
13.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович

Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1951

Дочь: Лавракова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
05.01.1955

Дочь: Чебыкина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович

Смерть
24.07.1997
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