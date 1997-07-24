Богданова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1917
Дата смерти24.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1917
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванова Мария
Рождение ребёнка
31.01.1942
Сын: Богданов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
13.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович
Аничковы Гривы, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1951
Дочь: Лавракова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
05.01.1955
Дочь: Чебыкина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Богданов Михаил Ефимович
Смерть
24.07.1997