Обрядова Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Обрядов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Обрядов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Обрядов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно