Обрядова Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова Елена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Обрядов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Обрядов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Обрядов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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