Денис Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: Юрьева Лукерья Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Дарья Денисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Феоктист Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Астафей Денисович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Леонтьевна
Смерть
Неизвестно