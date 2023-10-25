Денис Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денис Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: Юрьева Лукерья Андреевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Дарья Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Феоктист Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Астафей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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