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Подобедов Анатолий Ильич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.09.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937

Отец: Подобедов Илья Петрович

Мать: Подобедова Екатерина Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подобедова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подобедова Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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