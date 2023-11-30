Подобедов Анатолий Ильич
Место рождения
Дата рождения19.09.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1937
Рождение ребёнка
27.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подобедова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подобедова Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно