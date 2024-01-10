Сосновский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Александр Николаевич

Место рождения

г. Улан-Удэ, респ. Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Улан-Удэ, респ. Бурятия
Рождение ребёнка
18.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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