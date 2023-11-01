Воронцов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1886
Дочь: Молчанова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Воронцова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Воронцова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронцова ?
Смерть
Неизвестно