Сухомлинский Василий Александрович
Место рожденияс. Василевка, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Дата рождения28.09.1918
Дата смерти02.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Василевка, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1933 по 1935
г. Кременчуг, Кременчугский р-н, Полтавская обл.
Место жительства
С 1935 по 1938
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1938 по 1948
с. Василевка, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1948 по 1970
пгт. Павлыш, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Смерть
02.09.1970
пгт. Павлыш, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина