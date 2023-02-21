Сухомлинский Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухомлинский Василий Александрович

Сухомлинский Василий Александрович

avatar

Место рождения

с. Василевка, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина

Дата рождения

28.09.1918

Дата смерти

02.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Василевка, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1933 по 1935
г. Кременчуг, Кременчугский р-н, Полтавская обл.
Место жительства
С 1935 по 1938
г. Полтава, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1938 по 1948
с. Василевка, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Место жительства
С 1948 по 1970
пгт. Павлыш, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Смерть
02.09.1970
пгт. Павлыш, Онуфриевский р-н, Кировоградская обл., Украина
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close