Стародубовский Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубовский Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1912

Отец: Стародубовский Никита

Мать: Стародубовская Ульяна

Рождение ребёнка
08.09.1940

Дочь: Кодинцева Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Стародубовская Зинаида

Рождение ребёнка
12.02.1948

Сын: Стародубовский Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Стародубовская Зинаида

Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубовский Валерий Андреевич

Мать ребёнка: Стародубовская Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубовская Зинаида

Смерть
Неизвестно
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