Стародубовский Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1912
Отец: Стародубовский Никита
Мать: Стародубовская Ульяна
Рождение ребёнка
08.09.1940
Дочь: Кодинцева Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Стародубовская Зинаида
Рождение ребёнка
12.02.1948
Сын: Стародубовский Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Стародубовская Зинаида
Багратионовск, Багратионовский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубовский Валерий Андреевич
Мать ребёнка: Стародубовская Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубовская Зинаида
Смерть
Неизвестно