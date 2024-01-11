Газизуллин Миннегали
Место рожденияд.Татарские Карамаллы Мензелинского уезда Уфимской губернии
Дата рождения26.11.1903
Дата смерти24.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903
Отец: Газизуллин Газизулла
Мать: Гильмизиган
д.Татарские Карамаллы Мензелинского уезда Уфимской губернии
Военная служба
Неизвестно
Сармановским РВК
красноармеец
Смерть
24.01.1943
Похороны
Неизвестно
г. Морозовск, Ростовская область