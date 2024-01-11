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Газизуллин Миннегали

Место рождения

д.Татарские Карамаллы Мензелинского уезда Уфимской губернии

Дата рождения

26.11.1903

Дата смерти

24.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1903

Отец: Газизуллин Газизулла

Мать: Гильмизиган

д.Татарские Карамаллы Мензелинского уезда Уфимской губернии
Военная служба
Неизвестно
Сармановским РВК
красноармеец
Смерть
24.01.1943
Похороны
Неизвестно
г. Морозовск, Ростовская область
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