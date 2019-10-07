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Загретдинов Рустам

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

10.10.1936

Дата смерти

07.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1936

Отец: Фаттахов Загретдин

Мать: Фаттахова Махибадар Шакирзяновна

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
1962

Сын: Загретдинов Расим

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
?.09.1964

Сын: Загрутдинов Радиф

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
05.10.1964

Дочь: Гелюса

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

Рождение ребёнка
28.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загретдинова Гельнур

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загретдинова Гельнур

Смерть
07.10.2019
д.Алькеево Буинского р-на
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