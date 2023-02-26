Отменина Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отменина Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Отменин Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Отменин Кондратий Петрович

Рождение ребёнка
25.06.1911

Сын: Отменин Александр Кондратьевич

Отец ребёнка: Отменин Кондратий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отменин Кондратий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Отменин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Отменин Кондратий Петрович

Смерть
Неизвестно
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