Отменина Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Отменин Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Отменин Кондратий Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1911
Сын: Отменин Александр Кондратьевич
Отец ребёнка: Отменин Кондратий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Отменин Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Отменин Кондратий Петрович
Смерть
Неизвестно