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Селезнев Петр Ильич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1894

Отец: Селезнев Илья Елисеевич

Мать: Селезнева Варвара Николаевна

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