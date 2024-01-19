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Доржеев Игорь Валерьевич
Доржеев Игорь Валерьевич
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Древо
Место рождения
Усолье-Сибирское
, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Дата рождения
1970
Пол
Мужской
Отец
Доржеев Валерий Васильевич
1942 г.р.
Мать
Упхоева Лукерья Алексеевна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Доржеев Валерий Васильевич
Мать:
Упхоева Лукерья Алексеевна
Усолье-Сибирское
, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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