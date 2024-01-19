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Доржеев Игорь Валерьевич

Место рождения

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Доржеев Валерий Васильевич

Мать: Упхоева Лукерья Алексеевна

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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