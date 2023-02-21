Пономарева (Есаулова) Дария Антипповна
Место рожденияТайлаково Новосиб обл Россия
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Есаулов Антипп Авдеевич
Мать: не указана
Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Степанович
Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
12.02.1890
Сын: Пономарев Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Степанович
Тайлаково Новосиб обл ССР
Смерть
Неизвестно