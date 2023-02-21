Пономарева (Есаулова) Дария Антипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Есаулова) Дария Антипповна

Место рождения

Тайлаково Новосиб обл Россия

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Есаулов Антипп Авдеевич

Мать: не указана

Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Степанович

Тайлаково Новосиб обл Россия
Рождение ребёнка
12.02.1890

Сын: Пономарев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Пономарев Тимофей Степанович

Тайлаково Новосиб обл ССР
Смерть
Неизвестно
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