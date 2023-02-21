Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиниченко Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Калиниченко Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калиниченко Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Калиниченко Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калиниченко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Калиниченко Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калиниченко Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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