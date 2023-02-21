Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиниченко Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Калиниченко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калиниченко Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Калиниченко Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калиниченко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Калиниченко Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно