Пономарев Иван Тимофеевич
Место рожденияТайлаково Новосиб обл ССР
Дата рождения12.02.1890
Дата смерти10.07.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1890
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
19.11.1913
Сын: Пономарев Николай Иванович
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Прокопьевна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
24.06.1926
Дочь: Филимонова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пономарева Мария Лукьяновна
Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа
Смерть
10.07.1982
Алматы КазахССР
Причина смерти: сердечная недостаточность