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Пономарев Иван Тимофеевич

Место рождения

Тайлаково Новосиб обл ССР

Дата рождения

12.02.1890

Дата смерти

10.07.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1890

Отец: Пономарев Тимофей Степанович

Мать: Пономарева Дария Антипповна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
19.11.1913

Сын: Пономарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Прокопьевна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Рождение ребёнка
24.06.1926

Дочь: Филимонова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пономарева Мария Лукьяновна

Тайлаково Новосиб обл ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Мария Лукьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
строитель
Образование
Неизвестно
церковно-приходская школа
Смерть
10.07.1982
Алматы КазахССР
Причина смерти: сердечная недостаточность
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