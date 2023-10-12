Рыжих Никон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжих Никон Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжих Кузьма

Мать: - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжих Андрей Никонович

Мать ребёнка: Рыжих Надежда Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжих Надежда Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжих Николай Никонович

Мать ребёнка: Рыжих Варвара Стэфановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжих Александр Никонович

Мать ребёнка: Рыжих Варвара Стэфановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжих Степан Никонович

Мать ребёнка: Рыжих Варвара Стэфановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжих Варвара Стэфановна

Смерть
Неизвестно
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