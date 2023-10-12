Рыжих Никон Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыжих Кузьма
Мать: - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжих Надежда Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжих Надежда Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжих Варвара Стэфановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыжих Александр Никонович
Мать ребёнка: Рыжих Варвара Стэфановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыжих Варвара Стэфановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжих Варвара Стэфановна
Смерть
Неизвестно