Логвенок (Селивонова) Марианна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логвенок (Селивонова) Марианна Григорьевна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Селивонов Григорий Кондратьев

Мать: Селивонова ?

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
26.01.1864 ст.

Муж: Логвинок Макарий Игнатович

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
временно-обязанная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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