Логвенок (Селивонова) Марианна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Селивонов Григорий Кондратьев
Мать: Селивонова ?
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Бракосочетание
26.01.1864 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
временно-обязанная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно