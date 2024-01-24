Элькина Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Элькина Полина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2003

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003

Отец: Элькин Михаил Алексеевич

Мать: Элькина Людмила

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