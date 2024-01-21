Бахтеева Зилфира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шамилов Мубаракзян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтеева Илзира
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтеева Айзира
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтеев Алмаз
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахтеевa Илзира
Отец ребёнка: Бахтеев Илгиз