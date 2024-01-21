Бахтеева Зилфира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтеева Зилфира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шамилов Мубаракзян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтеева Илзира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтеева Айзира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтеев Алмаз

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахтеевa Илзира

Отец ребёнка: Бахтеев Илгиз

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