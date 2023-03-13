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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мещеряков Тимофей Зиновьевич

Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мещерякова Евдокия Зиновьевна

Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хавронья

Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий

Россия
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