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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мещеряков Тимофей Зиновьевич
Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мещерякова Евдокия Зиновьевна
Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хавронья
Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Мещеряков Зиновий
Россия