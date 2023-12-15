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Куйда Антоний Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

03.11.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Куйда Мефодий Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1883

Сын: Куйда Егор Антонович

Мать ребёнка: Дарья Спиридонова

Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.

Дочь: Феврония Антоновна

Мать ребёнка: Дарья Спиридонова

Рождение ребёнка
1887

Сын: Куйда Федор Антонович

Мать ребёнка: Дарья Спиридонова

Рождение ребёнка
05.10.1891 ст.

Дочь: Харитина Антоновна

Мать ребёнка: Дарья Спиридонова

Смерть
03.11.1891 ст.
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