Куйда Антоний Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти03.11.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Куйда Мефодий Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1883
Сын: Куйда Егор Антонович
Мать ребёнка: Дарья Спиридонова
Рождение ребёнка
26.06.1886 ст.
Дочь: Феврония Антоновна
Мать ребёнка: Дарья Спиридонова
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Дарья Спиридонова
Рождение ребёнка
05.10.1891 ст.
Дочь: Харитина Антоновна
Мать ребёнка: Дарья Спиридонова
Смерть
03.11.1891 ст.