Столповских Геннадий Владимирович
Место рождения
Дата рождения28.04.1951
Дата смерти08.01.2007
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1951
Отец: Столповских Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1974
Дочь: Милованова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Столповских Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1976
Сын: Столповских Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Столповских Антонина Ивановна
Смерть
08.01.2007
Тольятти, Тольятти, Самарская область