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Столповских Геннадий Владимирович

Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

28.04.1951

Дата смерти

08.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1951

Отец: Столповских Владимир

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.02.1974

Дочь: Милованова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Столповских Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1976

Сын: Столповских Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Столповских Антонина Ивановна

Смерть
08.01.2007
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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