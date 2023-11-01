Анна Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Селивёрстовна

Анна Селивёрстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Анохин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Анохин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анохин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анохин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Анохин Михаил

Смерть
Неизвестно
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