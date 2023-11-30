Токфетулла Габдюш углы
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Габдюш Мингликай углы
Мать: Хусниямал
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Бадриземал Токфетулла кызы
Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Гильмиямал Токфетулла укызы
Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы
Рождение ребёнка
1823
Сын: Нигаметулла Токфетулла углы
Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бадигульямал Токфетулла кызы
Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы
Рождение ребёнка
1835
Сын: Хабибулла Токфетулла углы
Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вазифа Мухамет кызы
Смерть
Неизвестно