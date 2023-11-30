Токфетулла Габдюш углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токфетулла Габдюш углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Габдюш Мингликай углы

Мать: Хусниямал

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Бадриземал Токфетулла кызы

Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Гильмиямал Токфетулла укызы

Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Нигаметулла Токфетулла углы

Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бадигульямал Токфетулла кызы

Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Гайнулла Токфетулла углы

Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Хабибулла Токфетулла углы

Мать ребёнка: Вазифа Мухамет кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вазифа Мухамет кызы

Смерть
Неизвестно
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