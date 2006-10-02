Стукалов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стукалов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2006

Отец: Пучков Иван

Мать: Стукалова Елена Викторовна

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