Макаров Дмитрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Дмитрий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Борис

Мать: Калегина Ольга Анатольевна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Вероника

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Диляра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

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