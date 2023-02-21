Макаров Дмитрий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Борис
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Вероника
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Диляра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана