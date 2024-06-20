Банных Родоначальница
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1655 ст.
Сын: Банных Семён (Сенка) Иванович
Отец ребёнка: Банных Иван (родоначальник)
Рождение ребёнка
Около 1663 ст.
Сын: Банных Лука Иванович
Отец ребёнка: Банных Иван (родоначальник)
Рождение ребёнка
Около 1675 ст.
Отец ребёнка: Банных Иван (родоначальник)
Смерть
Неизвестно