Банных Родоначальница Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Банных Родоначальница

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1630 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банных Иван (родоначальник)

Рождение ребёнка
1655 ст.

Сын: Банных Семён (Сенка) Иванович

Отец ребёнка: Банных Иван (родоначальник)

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1663 ст.

Сын: Банных Лука Иванович

Отец ребёнка: Банных Иван (родоначальник)

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1675 ст.

Сын: Банных Михаил Иванович

Отец ребёнка: Банных Иван (родоначальник)

Победилово, Казанский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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