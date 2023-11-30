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Игорь Дмитриевич
Игорь Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
2011
Пол
Мужской
Отец
Дмитрий
1973 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011
Отец:
Дмитрий
Мать: не указана
Москва
, город федерального значения Москва
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