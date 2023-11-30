Игорь Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорь Дмитриевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

2011

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
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