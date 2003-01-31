Румянцев Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2003

Отец: Румянцев Дмитрий Вячеславович

Мать: Бондарева Елена Владимировна

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