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Румянцев Николай Дмитриевич
Румянцев Николай Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.2003
Пол
Мужской
Отец
Румянцев Дмитрий Вячеславович
Мать
Бондарева Елена Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2003
Отец:
Румянцев Дмитрий Вячеславович
Мать:
Бондарева Елена Владимировна
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