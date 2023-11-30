Ермаков Федор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Федор Тимофеевич

Ермаков Федор Тимофеевич

Место рождения

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

11.08.1944

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ермаков Тимофей Алексеевич

Мать: Ермакова Софья Дмитриевна

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Ермаков Иван Федорович

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна

Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна

Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна

Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна

Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна

Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1936

Дочь: Мельник Раиса Федоровна

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна

Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна

Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Татьяна Платоновна

Место жительства
Неизвестно
Клиновка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.08.1944
Причина смерти: погиб от ран
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close