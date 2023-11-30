Ермаков Федор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти11.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
01.05.1924
Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
13.03.1932
Рождение ребёнка
03.07.1936
Дочь: Мельник Раиса Федоровна
Мать ребёнка: Ермакова Татьяна Платоновна
Рождение ребёнка
09.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.08.1944
Причина смерти: погиб от ран