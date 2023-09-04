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Смирнов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

13.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Смирнов Яков Максимович

Мать: Смирнова Ирина Денисовна

Возможно рождение - д.Кротово ИВ 1908г. жил в Кротово
Рождение ребёнка
01.10.1932

Дочь: Конторина Александра Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Перасковья Захаровна

Кротово, ХмЕлевицкая волость, Ветлужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Перасковья Захаровна

Смерть
13.07.1943
Кротово, ХмЕлевицкая волость, Ветлужский уезд
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