Смирнов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти13.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1898
Отец: Смирнов Яков Максимович
Мать: Смирнова Ирина Денисовна
Возможно рождение - д.Кротово ИВ 1908г. жил в Кротово
Рождение ребёнка
01.10.1932
Дочь: Конторина Александра Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Перасковья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1943