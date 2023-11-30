Агафонов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.02.1819
Дата смерти26.09.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
26.09.1869
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург