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Агафонов Григорий Михайлович

Место рождения

Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.02.1819

Дата смерти

26.09.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
26.09.1869
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1869
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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