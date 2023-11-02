Корсунов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсунова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Корсунова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсунов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Корсунова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Александра Николаевна

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