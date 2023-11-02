Корсунов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсунова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Корсунова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсунов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Корсунова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно