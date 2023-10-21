Феодосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1847
Дочь: Устинья Ерофеевна
Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1848
Сын: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Андриян Дорофеевич
Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1855
Дочь: Пелагея Ерофеевна
Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.09.1856
Дочь: Елизавета Ерофеевна
Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович
Аничкова Александровка, Нагаевского сельского общества, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно