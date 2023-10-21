Феодосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1847

Дочь: Устинья Ерофеевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Андриян Дорофеевич

Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1855

Дочь: Пелагея Ерофеевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
?.09.1856

Дочь: Елизавета Ерофеевна

Отец ребёнка: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович

Аничкова Александровка, Нагаевского сельского общества, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Едрёнкин Или Едрёнов Или Маркелов Ерофей Викулович

Смерть
Неизвестно
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