Красова Елизавета Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красова Елизавета Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1912 ст.

Дочь: Красова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Красов Алексей Федорович

Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красов Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно
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