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Астраханцева Мавра Аверьянова

Место рождения

поч. Обросовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Обросовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Агафья Елисеева

Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Астраханцов Антон Елисеев

Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Астраханцов Петр Елисеев

Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Марья Елисеева

Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Афимья Елисеева

Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Афимья (мл) Елисеева

Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Елисей Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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