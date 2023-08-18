Астраханцева Мавра Аверьянова
Место рожденияпоч. Обросовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Обросовской, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Агафья Елисеева
Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Астраханцов Антон Елисеев
Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Марья Елисеева
Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Афимья Елисеева
Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Афимья (мл) Елисеева
Отец ребёнка: Астраханцов Елисей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762