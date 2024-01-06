Матрена Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1865

Отец: Филип Григорьев

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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