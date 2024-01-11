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Шатунов Григорий Дмитриевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.08.1887

Дата смерти

12.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1887

Отец: Шатунов Дмитрий

Мать: Шатунова Афанасья

Россия
Бракосочетание
07.10.1911

Жена: Шатунова Агриппина Павловна

Николаепавдинский завод
Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
26.06.1920

Сын: Шатунов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна

пос.Павда
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шатунов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
31.12.1928

Сын: Шатунов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна

Рождение ребёнка
02.08.1931

Сын: Шатунов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна

пос.Павда Ново-Лялинского района Свердловской обл., ул.Пролетарская, 23
Рождение ребёнка
16.09.1934

Сын: Шатунов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна

пос.Павда
Смерть
12.05.1937
Рождение ребёнка
19.05.1937

Сын: Шатунов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна

СССР, Свердловская обл, Ново-Лялинский р-он, п. Павда
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