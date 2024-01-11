Шатунов Григорий Дмитриевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.08.1887
Дата смерти12.05.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1887
Отец: Шатунов Дмитрий
Мать: Шатунова Афанасья
Россия
Бракосочетание
07.10.1911
Николаепавдинский завод
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
26.06.1920
Сын: Шатунов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна
пос.Павда
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шатунов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
31.12.1928
Сын: Шатунов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна
Рождение ребёнка
02.08.1931
Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна
пос.Павда Ново-Лялинского района Свердловской обл., ул.Пролетарская, 23
Рождение ребёнка
16.09.1934
Сын: Шатунов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна
пос.Павда
Смерть
12.05.1937
Рождение ребёнка
19.05.1937
Сын: Шатунов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Шатунова Агриппина Павловна
СССР, Свердловская обл, Ново-Лялинский р-он, п. Павда