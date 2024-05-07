Золотарёва Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотарёва Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.?

Дочь: Смирнова (Золотарёва) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Золотарёв Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Задачина (Золотарёва) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Золотарёв Николай

Смерть
Неизвестно

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