Кривопаткин Яков Данилович
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Кривопаткин Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1903
Поручители: по жениху бердянские мещане Алексей Данилов Кривопаткин и Илья Алексеев Белоусов, по невесте бердянские мещане Григорий Федоров Ма__лов и Парфений Никаноров Сляднев https://www.familysearc... Показать все
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Кривопаткина Мария Яковлева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно