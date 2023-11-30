Кривопаткин Яков Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопаткин Яков Данилович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Кривопаткин Данил

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1903

Жена: Кривопаткина Наталья Петрова

Поручители: по жениху бердянские мещане Алексей Данилов Кривопаткин и Илья Алексеев Белоусов, по невесте бердянские мещане Григорий Федоров Ма__лов и Парфений Никаноров Сляднев https://www.familysearc... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Кривопаткина Мария Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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