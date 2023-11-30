Козин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиПосле 1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Козин Василий Алексеевич
Мать: Козина Анна (?) Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пирожкова Нина Ивановна
Смерть
После 1944