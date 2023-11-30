Козин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Михаил Васильевич

Место рождения

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

После 1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Козин Василий Алексеевич

Мать: Козина Анна (?) Ивановна

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирожкова Нина Ивановна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирожкова Нина Ивановна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пирожкова Нина Ивановна

Чудово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирожкова Нина Ивановна

Смерть
После 1944
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