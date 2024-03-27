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Павлов Герасим

Место рождения

поселок Княженский, Оренбургской губернии

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

30.07.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Павлов Симеон

Мать: не указана

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1882

Жена: Шеметова Екатерина

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Княженского посёлка казак Герасим Симеонов Павлов, 18 лет и того же посёлка казачья дочь Екатерина Васильевна Орлова
Рождение ребёнка
13.12.1882

Дочь: Феофания

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Павлов Стефан

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
08.05.1894

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
09.07.1895

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шеметова Екатерина

поселок Княженский, Оренбургской губернии
Смерть
30.07.1895
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Причина смерти: ? лихорадка
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