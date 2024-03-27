Павлов Герасим
Место рожденияпоселок Княженский, Оренбургской губернии
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти30.07.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Павлов Симеон
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1882
Жена: Шеметова Екатерина
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Княженского посёлка казак Герасим Симеонов Павлов, 18 лет и того же посёлка казачья дочь Екатерина Васильевна Орлова
Рождение ребёнка
13.12.1882
Дочь: Феофания
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Павлов Стефан
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
08.05.1894
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
09.07.1895
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шеметова Екатерина
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Смерть
30.07.1895
поселок Княженский, Оренбургской губернии
Причина смерти: ? лихорадка