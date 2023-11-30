Соев, 20 лет Владимир
Место рождения
Дата рожденияОколо 1920
Дата смерти23.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Соев Владимир Иванович
Мать: Соева Матрена Яковлевна
Ранение
После 1941
при форсировании реки Вислы
Из восп. его сестры Нины - был ранен
Военная служба
Около 1941
красноармеец
32 отдельный танковый полк | http://tankfront.ru/ussr/tp/tp_tbr/tp032.html#4ref
Образование
Неизвестно
Возможно (проверить) Ленинградское артиллерийское училище
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.11.1944
у дер Микас (Латвийская ССР)
Причина смерти: Погиб в бою
Перезахоронение
После 1944
Приекуле, Dienvidkurzemes novads
Братская могила 4, # записи 18229, Приекульское военное кладбище, Лиепайский р-н, Латв.ССР