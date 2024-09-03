Максим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Иванович

Максим Иванович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1689 г.р.

Мать

Около 1689 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Иван Павлович

Мать: Евдокия Трофимовна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Смерть
После 1719

Мы используем куки для улучшения работы сайта.