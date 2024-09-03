Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Иван Павлович
Мать: Евдокия Трофимовна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Смерть
После 1719