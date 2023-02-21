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Донец (Берсенёва) Галина Васильевна
Донец (Берсенёва) Галина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.1948
Пол
Женский
Отец
Берсенёв Василий Харитонович
1921 г.р.
Мать
Берсенёва (Кутнякова) Мария Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
OZ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1948
Отец:
Берсенёв Василий Харитонович
Мать:
Берсенёва Мария Васильевна
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