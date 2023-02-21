Донец (Берсенёва) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донец (Берсенёва) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1948

Отец: Берсенёв Василий Харитонович

Мать: Берсенёва Мария Васильевна

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