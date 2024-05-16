Разоренова Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1829
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Разоренова) Устинья Сергеевна
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
17.06.1844
Сын: (Разоренов) Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
01.12.1845 ст.
Дочь: Разоренова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
23.08.1847 ст.
Дочь: (Разоренова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1849
Сын: Разоренов Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Разоренов Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно